Fransa’ya okumaya giden genç kız yaşadığı zorlukları anlattı: "Yurttaki odamdan her gün başka bir böcek çıkıyordu" | Video
Fransa'ya okumaya giden genç bir kız yaşadığı zorlukları çektiği bir videoyla anlattı. Fransa'ya okumaya giden bir genç kız, öğrenci yurtlarındaki duruma isyan etti. "Yurttaki odamdan her gün başka böcek çıkıyordu, bir daha bu ülkeye adımımı dahi atmayacağım" diyen genç kız paylaştığı videoda yaşadığı zorlukları anlattı.
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