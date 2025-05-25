Video Dünya Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video
Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video

Gazze’de 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti | Video

25.05.2025 | 08:42

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’nde 4 yaşındaki Mustafa Yasin’in yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Gazze Şeridi, İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemesi nedeniyle açlık ve kıtlık felaketine sürükleniyor. İsrail ablukası nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gıda, temiz su ve temel sağlık hizmetlerine erişimin sistematik olarak engellenmesi, özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hayatını tehdit ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze şehrinden 4 yaşındaki Mustafa Yasin'in yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"GIDA VE SU GAZZE'YE ULAŞMADIĞI SÜRECE ÇOCUKLAR ARASINDA DAHA FAZLA ÖLÜM GÖRECEĞİZ"
Mustafa Yasin'in cansız bedenini taşıyan Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, "Bu çocuk, Gazze Şehri'nden bir evladımızdı. Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybetti. Bu çocuk, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'ye gıda, su ve insani yardımın girişine izin verilmemesinden dolayı açlıktan can verdi. Bu, açlıktan ölen ilk çocuk değil. Gazze'deki kıtlık sebebiyle birçok çocuk yaşamını yitirdi. Gıda ve su Gazze'ye ulaşmadığı sürece çocuklar arasında daha fazla ölüm göreceğiz. Bu küçük çocuk ne yaptı da ölümle cezalandırıldı? Yaşamalı, sevinçle büyümeliydi ama İsrail işgali onu bu neşeden mahrum bıraktı" dedi.

Basal, uluslararası toplumu ve kuruluşları Gazze Şeridi'ndeki insani krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Gazze Medya Ofisi'ne göre, şu ana kadar en az 58 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

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