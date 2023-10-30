Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.