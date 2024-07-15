Video Dünya Gazze'de can kaybı 38 bin 664'e yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 38 bin 664'e yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 38 bin 664'e yükseldi | Video

15.07.2024 | 16:01

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 664'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 97'ye yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 283 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 80 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 216 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 664'e, yaralıların sayısının 89 bin 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 102 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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