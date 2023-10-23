Gazzeli çocukların ölüm künyesi | Video

Gazze'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksi'ne sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu. Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların kollarına isimlerini yazmaya başladı. Şifa Tıp Kompleksi'nde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini avuçlarına yazan Ahmed Ebu es-Seba "İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz" dedi.