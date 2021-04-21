Video Dünya George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video

George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video

George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video
21.04.2021 | 09:42

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46 yaşındaki George Floyd’u tutuklamaya çalışırken dizi ile boynuna baskı yapmak sureti ile Mayıs 2020’de ölümüne sebep olan 45 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin yargılandığı davada ikinci ve üçüncü derecede cinayet ve üçüncü derecede kasıtsız adam öldürmekten dolayı suçlu bulundu.

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Davada savcılık tarafından Floyd arkadan kelepçeliyken boynuna baskı uygulayarak Chauvin'in, Floyd'un nefes almasını engellemek sureti ile ölümüne sebep olduğu anlatıldı. Savcılık konu ile ilgili olarak doktorlardan görgü tanıklarına 38 şahit çağırdı.

Savunma tarafı ise çağırdığı 7 tanık ile Floyd'un ölümünü uyuşturucu madde kullanımına bağlamaya çalışmıştı.

Davayı üç hafta boyunca izleyen jüri iki gün süresince 10 saate yakın süren tartışmalarından sonra Chauvin'i tüm iddialardan suçlu buldu. Davada Chauvin'in jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından dışarıda bekleyen kalabalıktan sevinç içerisinde "Kimin zaferi? Bizim zaferimiz" ve "George Floyd" sloganları duyuldu.

George Floyd'un avukatlarından Ben Crump yayınladığı açıklamada kararı "George Floyd ve ailesi için acı ile kazanılmış bir zafer" olarak değerlendirdi. Crump, "Karar ABD'de kolluk kuvvetlerinin sorumlu tutulması için bir dönüm noktası. Sadece Derek Chauvin'in sorumlu tutulması olarak değil" diyerek kararın Minnepolis'de polis uygulamaları ile ilgili birçok yasa değişikliğini getireceğini söyledi.

Chauvin'in cezası henüz açıklanmazken ilk defa suç işleyen biri kanunlara göre olarak 12 buçuk yıl cezaya çarptırılabileceği belirtildi. Ancak savcılık makamı suçta ağırlaştırıcı noktalar olduğunu belirterek daha yüksek bir ceza talebinde bulunuyor.

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