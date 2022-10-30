Güney Kore'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında can kaybı 151'e yükseldi | Video

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirilirken, yaralı sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği açıklandı. Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom, olayda 151 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını belirterek, "Çok sayıda can kaybımız var. Ölenlerin çoğu gece kulübünün yakınındaydı. Kurbanların çoğu yirmili yaşlarda" dedi.

Yetkililer, öldüğü teyit edilen 120 kişiden 74'ünün hastanelere gönderildiğini, sokakta kalan 46 kişinin kimlik tespiti için yakındaki bir spor salonuna nakledildiğini söyledi. Cadılar Bayramı kutlamasına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemeye çalışmasının ardından izdiham çıktığını söylemişti.