Video Dünya Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı | Video
Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı | Video

Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı | Video

06.01.2024 | 11:33

Yeni Zelanda'da seçilen en genç milletvekili Maori kökenli Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı.

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