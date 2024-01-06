Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı | Video
Yeni Zelanda'da seçilen en genç milletvekili Maori kökenli Hana-Rawhiti Maipi-Clark, ilk meclis konuşmasında Haka dansı yaptı.
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