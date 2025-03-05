Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama! | Video
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Aralık ayından bu yana 12'nci kez patlayarak lav püskürttü.
700'Ü AŞKIN EVİ YOK ETMİŞTİ
Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama! | Video 05.03.2025 | 14:18
10:27
00:12
02:31
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23
03:07
02:44
03:33
00:42
03:09
00:19
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu | Video 27.02.2025 | 16:31
00:21
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video 27.02.2025 | 12:50
01:07
Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video 27.02.2025 | 09:59
06:23
02:09
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 27.02.2025 | 08:33
01:33
Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video 26.02.2025 | 13:06
02:12
Honduras Devlet Başkanı Castro'nun helikopteri acil iniş yaptı | Video 26.02.2025 | 12:33
00:34
00:10
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 26.02.2025 | 10:44
00:19
Sudan'da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü | Video 26.02.2025 | 10:34