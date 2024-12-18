Video Dünya Hermon Dağı'na giden İsrail Başbakanı Netanyahu 'işgal sürecek' mesajı verdi | Video
Hermon Dağı'na giden İsrail Başbakanı Netanyahu 'işgal sürecek' mesajı verdi | Video

Hermon Dağı'na giden İsrail Başbakanı Netanyahu 'işgal sürecek' mesajı verdi | Video

18.12.2024 | 09:32

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'na gittiği bildirildi.

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Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Suriye'de 7 Aralık sonrası işgal edilen tampon bölgede yer alan Hermon Dağı'nda "durum değerlendirmesi" yaptığı belirtildi.

Netanyahu'ya, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de yer aldığı bazı yetkililerin eşlik ettiği ifade edildi.
Başbakan Netanyahu'nun burada işgal edilen bölgedeki İsrail ordusunun konuşlanmasını gözden geçirdiği kaydedildi.

Savunma Bakanı Katz, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.

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