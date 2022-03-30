Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 30.03.2022 | 13:12
01:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 30.03.2022 | 12:34
00:36
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 30.03.2022 | 11:09
00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
02:20
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 30.03.2022 | 08:54
00:54
Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 30.03.2022 | 08:54
01:45
Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 30.03.2022 | 08:54
01:06
Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 30.03.2022 | 08:52
01:57
12:21
Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
02:53
01:02
05:30
01:09
Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
01:30
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
00:27
03:21
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 29.03.2022 | 08:47
02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
01:42
00:15
Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
Hindistan’ın Keşmir bölgesinde polis karakolu, peçeli bir kişinin molotof kokteylli saldırısına uğradı.
Peçe takmış bir kişinin molotof kokteylini ateşe vererek karakola attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dün akşam meydana gelen olayda molotof kokteylini atan kişinin kadın olduğunun tahmin edildiği, ancak kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Olay sonrası yetkililer molotof kokteylinin karakol dışına düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.
Keşmir'de polis karakoluna 19 Mart'ta da el bombalı saldırı düzenlenmişti. Yetkililer olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.