İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda | Video
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.
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