Video Dünya İngiliz kanalı BBC'den skandal! "Filistinliler öldü, İsrailliler öldürüldü" | Video

İngiliz kanalı BBC'den skandal! "Filistinliler öldü, İsrailliler öldürüldü" | Video

İngiliz kanalı BBC'den skandal!
21.05.2021 | 16:43

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İngiliz kanalı BBC, işgalci İsrail’in Filistin Gazze’ye saldırısı sonucu ölenlerin sayısını verirken, Müslümanlar’a karşı ayrıştırıcı bir dil kullanarak, “Filistinliler öldü” derken, İsrailliler için “öldürüldü” ifadeleri kullanıldı. BBC, İsrail'in Filistin Gazze'ye saldırısında, "Gazze'de 61'i çocuk 212 kişi öldü. İsrail'de ikisi çocuk 12 kişi öldürüldü" ifadelerini kullandı. İşte BBC'nin Müslümanlar ve Filistinliler için kullandığı ayrıştırıcı dili gösteren o yayın.

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Batı medyasının işgalci İsrail'in yanlısı yayınlar yapması televizyon kanallarındaki haber sunumlarına da yansıyor. Televizyon kanalları haberlerinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu öldürülen Filistinliler'in sayıları duyurulurken, İsrail Filistinlileri öldürmemiş gibi sadece "öldü" ifadesi kullanılıyor.
İngiliz kanalı BBC de İsrail saldırıları olmasına rağmen buna değinmeden "Filistinliler öldü" diye haberi sunarken, Gazze'den atılan roketlerle öldüğü belirtilen İsrailliler için "öldürüldü" ifadesini kullandı.

BBC 'FİLİSTİNLİLER ÖLDÜ, İSRAİLLİLER ÖLDÜRÜLDÜ" DEDİ

İngiliz kanalı BBC, İsrail'in Filistin Gazze'ye saldırısında, "Gazze'de 61'i çocuk 212 kişi öldü. İsrail'de ikisi çocuk 12 kişi öldürüldü" ifadelerini kullandı. İşte BBC'nin Müslümanlar ve Filistinliler için kullandığı ayrıştırıcı dili gösteren o yayın.

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