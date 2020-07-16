İngiltere Savunma Bakanı Wallace’dan Türk İHA’larına övgü | Video
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin insansız hava araçlarının (İHA) Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.