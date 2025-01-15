İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video
İran’da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, uçağın modeli ve teknik arızanın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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