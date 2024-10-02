İran'dan İsrail'e füze saldırısı kamerada

Orta Doğu'da gerilim her geçen dakika daha da artıyor. Bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından Lübnan'a harekat başlattı. Havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e yanıt İran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı Hamaney'in talimatıyla İsrail'e füze saldırısı başlatıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını belirtti.