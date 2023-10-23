İşgalci İsrail, katliamın görüntülerini paylaştı | Video

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'lileri katlediyor. Masum sivillere bombalar yağdırdı, hastaneleri okulları bile hedef seçti. Savaş suçu işleyen İsrail ordusu, dün de 25 farklı yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla sivil hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, katliamın görüntülerini paylaştı.