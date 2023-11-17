İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video
42 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelliyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgedeki son durumu görüntüledi.
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