İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video

42 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelliyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgedeki son durumu görüntüledi.