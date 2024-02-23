İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler bir anda tüm apartmanı sardı hatta yandaki binaya bile sıçradı. 450 kişinin yaşadığı binada ilk belirlemelere gör 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15 kişi ise hala kayıptı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı şüphesi artarken yetkililer korkutan açıklamayı yaptı: Kurtulan olmayacak!