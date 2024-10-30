Video Dünya İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video

İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video

30.10.2024 | 08:43

İspanya’nın güneyini ve doğusunu fırtına ve sel vurması sonucu 4 kişi kaybolurken, çok sayıda araç sel sularına kapıldı, bazı binaları çatıları uçtu.

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İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan olumsuz hava koşulları fırtına ve sele neden oldu. Çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, tren seferleri iptal edildi. Ülkenin doğusundaki Albacete'da bulunan Letur kasabasında çok sayıda sel sularına kapılarak sürüklendi. Letur Belediye Başkanı Sergio Marin Sanchez, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin sel felaketinin ardından kaybolan "üç ya da dört kişiyi" aradığını belirterek, "Bazı insanlar bir araçtaydı, bazıları ise evdeydi" dedi.

Valencia'nın doğusundaki L'Alcudia kasabasında ise polis, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Valencia'da kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sel sularına kapılara sürüklendiği görüldü. Endülüs bölgesinde, 276 yolcu taşıyan bir yüksek hızlı tren raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Arama-kurtarma ekipleri selde mahsur kalanları helikopter yardımı ile kurtardı.

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