İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim aldı.
Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi.
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
