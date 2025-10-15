İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06 İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Naaşlar, incelemenin ardından İsrail'e sevk edilecek. Esirlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Hamas'ın yarın 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesi bekleniyor.Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi.