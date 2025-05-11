İsrail askeri kılık değiştirip, Filistinli sivile kurşun yağdırdı | Video 11.05.2025 | 08:34 İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria’nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin’e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Perşembe günü Filistinli aktiviste yönelik planlı bir saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli aktivistlerin bugün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail Özel Kuvvetleri askerinin soğukkanlı şekilde El-Kahhin'in yanına gelerek kurşun yağdırdığı görüldü. Dehşet dolu anların ardından İsrailli görevlilerin El-Kahhin'in cansız bedenine de el koyduğu aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin'in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Nablus'un dar sokaklarında El-Kahhin'in öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.