Video Dünya İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video

18.10.2023 | 09:01

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Mehmetçik Gazzeye', sloganları attı.

GÖSTERİCİLERE POLİS MÜDAHALESİ
Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle polis ekipleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, havai fişek, taş ve reklam panosuna zarar veren göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Protesto nedeniyle trafik çift şeritli olarak dururken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video 03:58
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video 18.10.2023 | 09:01
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü | Video 01:36
İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldü | Video 18.10.2023 | 09:01
İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü | Video 00:25
İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü | Video 18.10.2023 | 09:01
İşte İsrail’in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video 01:11
İşte İsrail'in saldırısı sonucu yüzlerce kişinin can verdiği o hastane | Video 18.10.2023 | 09:02
İngiliz-Filistinli cerraha İngiliz polisinden taciz | Video 01:06
İngiliz-Filistinli cerraha İngiliz polisinden taciz | Video 17.10.2023 | 16:51
Gazze’de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor | Video 06:20
Gazze’de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor | Video 17.10.2023 | 15:50
Macaristan Başbakanı Orban’dan Putin’e: Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı 00:43
Macaristan Başbakanı Orban'dan Putin'e: "Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı" 17.10.2023 | 15:50
İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video 00:56
İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video 17.10.2023 | 15:15
Canlı yayında füzeli saldırı: Hamas Aşkelon’a roket fırlattı! Demir Kubbe devreye girdi | Video 07:16
Canlı yayında füzeli saldırı: Hamas Aşkelon'a roket fırlattı! Demir Kubbe devreye girdi | Video 17.10.2023 | 14:43
İsrail, Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 71 ölü | Video 00:38
İsrail, Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 71 ölü | Video 17.10.2023 | 13:28
Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri | Video 10:51
Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri | Video 17.10.2023 | 14:20
İsrail’in Gazze planı ne? ABD’den İsrail’e silah ve asker desteği! | Video 09:52
İsrail'in Gazze planı ne? ABD'den İsrail'e silah ve asker desteği! | Video 17.10.2023 | 14:18
Gazze sınırına sevkiyat gece gündüz sürüyor | Video 02:04
Gazze sınırına sevkiyat gece gündüz sürüyor | Video 17.10.2023 | 11:05
İsrailli subaydan itiraf! Savaş sadece Hamas’la değil, tüm sivillerle | Video 00:45
İsrailli subaydan itiraf! "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle" | Video 17.10.2023 | 12:28
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: “Mısır üzerinden Gazze’ye insani hava koridoru açıyoruz” 05:26
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: “Mısır üzerinden Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz” 17.10.2023 | 09:14
Belçika’da silahlı saldırı: 2 ölü | Video 01:04
Belçika’da silahlı saldırı: 2 ölü | Video 17.10.2023 | 08:57
Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı | Video 01:01
Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı | Video 17.10.2023 | 09:31
Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya geçişine izin veriliyor mu? | Video 07:27
Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya geçişine izin veriliyor mu? | Video 16.10.2023 | 16:35
Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürek burktu: Kalk kızım emzirme saatin geldi | Video 00:56
Gazzeli annenin çocuğuna son sözleri yürek burktu: "Kalk kızım emzirme saatin geldi" | Video 16.10.2023 | 15:57
İsrailli polis canlı yayında muhabiri tehdit etti: İyi şeyler söylesen iyi olur | Video 00:48
İsrailli polis canlı yayında muhabiri tehdit etti: "İyi şeyler söylesen iyi olur" | Video 16.10.2023 | 15:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA