Video Dünya İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu | Video
İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu | Video

İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu | Video

09.10.2023 | 13:50

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı sonrası bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. Gazze'den İsrail yönüne doğru binlerce roket atılırken, İsrail bu saldırıya savaş uçaklarıyla bombalar yağdırararak yanıt verdi. İsrail, son olarak Cebaliye'de bulunan mülteci kampını vurdu. A Haber, o anları canlı olarak ekranlara getirdi.

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