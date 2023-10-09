İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu | Video

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı sonrası bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor. Gazze'den İsrail yönüne doğru binlerce roket atılırken, İsrail bu saldırıya savaş uçaklarıyla bombalar yağdırararak yanıt verdi. İsrail, son olarak Cebaliye'de bulunan mülteci kampını vurdu. A Haber, o anları canlı olarak ekranlara getirdi.