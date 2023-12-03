İsrail: "Gazze'de 400'den fazla hedef vuruldu" | Video
İsrail ve Hamas arasında varılan insani duraklama anlaşmasının sona ermesiyle saldırılar tekrar başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 400'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 400'den fazla hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri savaş uçakları gece boyunca Han Yunus bölgesinde kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. 551. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları Beit Lahia bölgesindeki Hamas'ın altyapısını ortadan kaldırdı" denildi.
Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğünü ifade ederek, "IDF ve Şin Bet, Hamas'ın Şecaiye taburunun komutanını ortadan kaldırdı" dedi.