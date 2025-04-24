Video Dünya İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video

İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video

24.04.2025 | 08:12

İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Radwan mahallesinde bulunan bir evin bombalanması sonucu 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki el-Sawarha bölgesinde bulunan Farajallah ailesine ait bir çadırı hedef alan saldırıda ise 3 çocuk yaşamını yitirdi. Han Yunus şehrinin batısında bulunan el-Attar bölgesine düzenlenen bir İsrail saldırısında da 1 kadın öldü. Her 3 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıların sürdüğü aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU VE YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI
Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ein al-Beida kasabasına düzenlenen baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İsrailli yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Bardala köyüne saldırarak ev ve araçları ateşe verdiği ve 5 Filistinliyi silahla yaraladığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 51 BİN 300'Ü AŞMIŞTI
İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak bölgeyi hedef alan saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 305 kişinin öldüğü, 117 bin 96 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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