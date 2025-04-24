İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İSRAİL ORDUSU VE YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI
Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ein al-Beida kasabasına düzenlenen baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İsrailli yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Bardala köyüne saldırarak ev ve araçları ateşe verdiği ve 5 Filistinliyi silahla yaraladığı aktarıldı.
ÖLÜ SAYISI 51 BİN 300'Ü AŞMIŞTI
İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak bölgeyi hedef alan saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 305 kişinin öldüğü, 117 bin 96 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
00:48
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı | Video 24.04.2025 | 08:12
01:46
Çin'de yangın çıkan köprü kısmen çöktü | Video 23.04.2025 | 16:05
02:38
Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video 23.04.2025 | 11:51
01:00
00:32
Papa Francis'in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video 22.04.2025 | 14:09
20:32
Yeni Papa kim olacak? "Bacadan çıkan duman" ne anlama geliyor? | Video 22.04.2025 | 11:30
02:33
Güney Kore, 4’üncü yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 22.04.2025 | 10:18
10:57
02:33
ABD ordusu Yemen'in başkenti Sana’yı vurdu: 12 ölü, 30 yaralı | Video 21.04.2025 | 08:43
00:27
10:55
Netanyahu: "İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım" | Video 20.04.2025 | 08:34
03:51
New York’ta binlerce kişi Başkan Trump’ı protesto etti | Video 20.04.2025 | 08:33
00:51
01:31
00:50
ABD’de yolcu uçağının motoruna tavşan girdi | Video 17.04.2025 | 09:04
00:52
Netanyahu, işgal altındaki Gazze’ye gitti | Video 16.04.2025 | 08:37
01:28
Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video 14.04.2025 | 11:10
08:18