İsrail güçleri Beyrut'u art arda vurmaya devam ediyor
İsrail güçleri havadan Beyrut'u vurmaya devam ediyor.
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