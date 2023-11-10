İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti | Video
İsrail güçleri, çatışmaların gölgesinde Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı öncesi Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
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