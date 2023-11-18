İsrail, Han Yunus’u hedef aldı: 28 ölü | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’ta apartmanları vurması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL DEİR EL BALAH'I VURDU: 6 ÖLÜ
Öte yandan, İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Deir el Balah'ı da vurdu. Deir el Balah' da bulunan bir evin hedef alındığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının aynı sıra sivillerin bölgeden ayrılması için de çalışmalar yürütüyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Danışmanı Mark Regev, ABF medyasına yaptığı açıklamada, Han Yunus'ta yaşayanların batıya taşınmalarını söyledi. Regev, "Batıya taşınırlarsa bir kez taşınmak zorunda kalmayacaklar" dedi.
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