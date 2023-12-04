İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Han Yunus'u vurdu. Bir apartmanın vurulduğu anlaşılan görüntülerde enkaz altında kalanlara çevrede bulunanlar yardım ederken saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi.