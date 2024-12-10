İsrail işgali Şam’a yaklaşıyor | Video

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle tarihi zamanlar yaşanıyor. Baas rejiminin çöküşünün ardından bölge terörden temizlenirken, Orta Doğu’da kaos ve çatışmanın mimarlarından biri olan İsrail, Suriye’ye gece boyu saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da aralarında Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nin de bulunduğu birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.