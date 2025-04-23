İsrail ordusu Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail ordusunun Gazze’deki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 51 BİNİ AŞMIŞTI
Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 266 kişinin öldüğü, 116 bin 991 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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