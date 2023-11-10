Video Dünya İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video

İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video

10.11.2023 | 11:58

İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldı. Saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

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