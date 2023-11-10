İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video 10.11.2023 | 11:58 İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldı. Saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.



Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.



El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.