İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video
İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldı. Saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.
Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
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