İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve buradaki Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarını sürdürüyor. Eski Şehir bölgesinde güvenlik bariyerleri kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girişlerde keyfi kontroller yapıyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülere göre, İsrail askerleri Cuma Namazı için toplanan gençlere müdahale ediyor.