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İsrail Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına hava saldırısı düzenledi! | Video

İsrail Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına hava saldırısı düzenledi! | Video

02.05.2025 | 09:56

İsrail ordusu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın tehdidinden saatler sonra Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğunu duyurdu.

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