Video Dünya İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir halka silah dağıttı | Video
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir halka silah dağıttı | Video

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir halka silah dağıttı | Video

23.10.2023 | 14:08

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in "gönüllü" vatandaşlara silah dağıttığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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