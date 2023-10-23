İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir halka silah dağıttı | Video
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in "gönüllü" vatandaşlara silah dağıttığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
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