İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesini yoğunlaştırırken, İsrail ile terör örgütü arasında kirli bir görüşme gerçekleşti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, terörist İlham Amhed ile görüştü, örgüte garantiler verdi.