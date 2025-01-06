Video Dünya İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video
İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video

İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video

06.01.2025 | 11:32

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesini yoğunlaştırırken, İsrail ile terör örgütü arasında kirli bir görüşme gerçekleşti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, terörist İlham Amhed ile görüştü, örgüte garantiler verdi.

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