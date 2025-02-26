İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. IDF tarafından yapılan açıklamada, son birkaç saat içinde komuta merkezleri ve mühimmat depolarının bulunduğu çok sayıda noktanın hedef alındığı belirtilerek, "Suriye'nin güneyindeki askeri varlıklar, İsrailli siviller için tehdit oluşturmaktadır. IDF, İsraillilere yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'ın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki el-Kisve kasabasını vurduğunu açıkladı. Suriyeli bir güvenlik kaynağı, saldırıda askeri bir tesisin hedef alındığını belirtti. İsrail'in ayrıca Suriye'nin güneyinde Daraa ilindeki bir kasabaya da hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam kırsalına düzenlenen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye'ye ait askeri mevzilere hava saldırıları düzenliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre İsrail, 2025'in başından bu yana Suriye topraklarına yönelik 16 saldırı düzenledi.