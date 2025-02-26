Video Dünya İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video

İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video

26.02.2025 | 10:44

İsrail’in Suriye’nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. IDF tarafından yapılan açıklamada, son birkaç saat içinde komuta merkezleri ve mühimmat depolarının bulunduğu çok sayıda noktanın hedef alındığı belirtilerek, "Suriye'nin güneyindeki askeri varlıklar, İsrailli siviller için tehdit oluşturmaktadır. IDF, İsraillilere yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Suriye devlet televizyonu, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'ın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki el-Kisve kasabasını vurduğunu açıkladı. Suriyeli bir güvenlik kaynağı, saldırıda askeri bir tesisin hedef alındığını belirtti. İsrail'in ayrıca Suriye'nin güneyinde Daraa ilindeki bir kasabaya da hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam kırsalına düzenlenen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye'ye ait askeri mevzilere hava saldırıları düzenliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre İsrail, 2025'in başından bu yana Suriye topraklarına yönelik 16 saldırı düzenledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 00:10
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 26.02.2025 | 10:44
Sudan’da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20’den fazla kişi öldü | Video 00:19
Sudan'da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü | Video 26.02.2025 | 10:34
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 00:15
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 26.02.2025 | 08:33
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 02:29
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 25.02.2025 | 08:30
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 00:08
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 25.02.2025 | 08:30
American Airlines’a ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İtalya’ya iniş yaptı | Video 00:50
American Airlines’a ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İtalya’ya iniş yaptı | Video 24.02.2025 | 08:29
Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç’a teslim etti | Video 06:51
Hamas, 1 esiri daha Kızılhaç'a teslim etti | Video 23.02.2025 | 08:18
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 07:22
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 23.02.2025 | 08:18
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 06:05
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 22.02.2025 | 11:11
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 00:12
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 21.02.2025 | 12:48
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 00:16
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 21.02.2025 | 11:39
İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 01:37
İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 21.02.2025 | 09:22
Mısır’da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose’un mezarı bulundu | Video 01:15
Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video 20.02.2025 | 14:07
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 00:54
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 01:38
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 01:38
ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 12:15
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç’a teslim etti | Video 03:05
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç'a teslim etti | Video 20.02.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 01:13
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 20.02.2025 | 08:43
Zelenskiy: En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı | Video 03:43
Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video 20.02.2025 | 08:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA