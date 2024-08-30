İsrail'in cuma kısıtlaması sürüyor! | Video

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik uzun zamandır sürdürdüğü saldırılarına devam ederken, her cuma olduğu gibi bu cuma da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getirdi.