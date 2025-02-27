İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 27.02.2025 | 08:33 Hamas'ın 4 esirin cenazesini İsrail'e teslim etmesinin ardından, serbest bırakılmaları İsrail tarafından ertelenen Filistinli mahkumlar özgürlüğüne kavuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Hamas ile varılan anlaşmayı ihlal ederek Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını ertelemesinin ardından geciken esir takası sonunda gerçekleşti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas anlaşmanın birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 rehinenin cenazesini herhangi bir tören yapmadan Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Kızılhaç tarafından Kerem Şalom sınır kapısında İsrail güçlerine teslim edilen cenazeler üzerinde kimlik teşhisi yapılacağı açıklandı. İsrail'in serbest bırakmayı taahhüd ettiği Filistinli mahkumlar ise Kızılhaç nezaretinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah şehrine getirildi. Filistinli mahkumlar, kendilerini bekleyen yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Şimdiye dek kaç Filistinli mahkumun serbest bırakıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN İHLALİ FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN SERBEST KALMASINI GECİKTİRMİŞTİ

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının son aşamasında 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği bildirilmiş, gerekçe olarak "Hamas'ın esirleri küçük düşüren törenleri" ve "esirleri propaganda amacıyla kullanması" gösterilmişti.

HAMAS ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURMUŞTU

Hamas'tan daha sonra yapılan açıklamada ise Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında krizin çözümüne yönelik bir anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "İlk aşamada iade edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin cenazeleri ile Filistinli kadın ve çocukların takasının eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği" kaydedilmişti. Açıklamada, "Hamas heyeti, anlaşmanın tüm şartlarına ve aşamalarına tam ve kesin olarak uyulması gerektiği konusundaki net tutumunu bir kez daha yineledi" ifadeleri kullanılmıştı.