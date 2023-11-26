Video Dünya İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video

İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video

26.11.2023 | 12:30

Siyonist İsrail, Gazze'de tam 1,5 ay boyunca sivil katliamı yaptı. İsrailli yetkililer, Gazzelileri hayvana benzetecek kadar ileri giden skandal açıklamalar ile gündeme geldi. İsrail ve Hamas'ın anlaşmasının ardından 4 günlük ateşkesin başladığı sırada İsrail Ekonomi Bakanı ise iğrenç açıklamalarda bulundu. İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, sivil katliamına skandal bir kılıf uydurarak yaşananları 2. Dünya Savaşı'na benzetti.

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