İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video
Siyonist İsrail, Gazze'de tam 1,5 ay boyunca sivil katliamı yaptı. İsrailli yetkililer, Gazzelileri hayvana benzetecek kadar ileri giden skandal açıklamalar ile gündeme geldi. İsrail ve Hamas'ın anlaşmasının ardından 4 günlük ateşkesin başladığı sırada İsrail Ekonomi Bakanı ise iğrenç açıklamalarda bulundu. İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, sivil katliamına skandal bir kılıf uydurarak yaşananları 2. Dünya Savaşı'na benzetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video 26.11.2023 | 12:30
01:11
İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 26.11.2023 | 10:14
07:26
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video 26.11.2023 | 08:37
01:29
Polonya‘da eksi 4 derecede Filistin'e destek gösterisi | Video 26.11.2023 | 08:37
05:17
08:22
Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 25.11.2023 | 16:06
03:21
00:56
00:20
00:18
08:09
01:44
Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 24.11.2023 | 13:30
08:36
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 24.11.2023 | 12:46
02:39
Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 24.11.2023 | 11:20
03:07
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 24.11.2023 | 08:43
01:46
New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video 24.11.2023 | 08:43
00:48
İsrail: "Lübnan’dan İsrail’e 35 roket fırlatıldı" | Video 23.11.2023 | 16:30
00:55
Alman polisi, Filistin'e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video 23.11.2023 | 15:43
00:44
Hollanda’daki seçimleri aşırı sağcı Özgürlük Partisi kazandı | Video 23.11.2023 | 14:09
00:13
New York Valisi: "Köprüdeki patlama terör eylemi değil" | Video 23.11.2023 | 12:27