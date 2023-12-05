Video Dünya İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video
İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video

İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video

05.12.2023 | 16:43

İsrailli kullanıcılar, sosyal medyada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler ve yakınlarıyla alay eden akım başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla İsrail'de sosyal medya platformlarında, Gazze'yi işgal eden İsrail askerlerinin, ayrıca bölgedeki su, elektrik, yakıt, gıda kıtlığıyla dalga geçen İsraillilerin çok sayıda paylaşımı tepki toplamıştı. İsrailli kullanıcılar, bu kez de sosyal medyada başlattıkları yeni akımla 2005'te yayımlanan bir komedi programındaki şarkıyı kullanarak, Gazze'deki insani felaketle dalga geçen yüzlerce paylaşım yaptı. Aralarında İsrail askerlerinin de yer aldığı bazı kullanıcıların paylaşımlarında Gazze'deki Filistin halkıyla dalga geçmek için yüzlerini boyayarak, başörtüsü takarak, üzerlerine Filistin'e ait geleneksel kıyafetler giyerek, kamera karşısına geçtiği görüldü.

ÇOCUKLARI DA ALET EDİYORLAR
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan hesapların da katıldığı akımda, bazılarının, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın yer aldığı görüntüleri paylaşarak kahkaha atan yüz ifadeleri kullandığı görüldü. Paylaşılan görüntülerden birinde de anne ile iki kızı başlarını alaycı bir şekilde kapatarak sözleri, "Burası benim evimdi, gaz ve elektrik yoktu. Benim evimdi, benim ve senin ve Ahmed'in ve Fatma'nın ve Abed'in ve Salim'in" olan bir şarkı eşliğinde dans ettikleri görülüyor. Başka bir görüntüye de arkasına Gazze'de yıkılan binaların görüntüsünü fon yapan bir erkeğin yine alaycı şekilde başını kapatarak dans ettiği yansıyor. Bazı görüntüler sosyal medya üzerinden milyonlarca kez izlenirken, kullanıcıların da tepkisini çekti.

İSRAİL ASKERLERİNİN FİLİSTİNLİLERE "ŞARKILI" MUAMELESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinli esirlere yönelik muamelelerini yansıtan çeşitli görüntüler de sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde İsrailli askerlerin Batı Şeria'da esir aldığı Filistinlilerin gözlerini ve ellerini bağlayarak etraflarında şarkı söylediği; esirleri de şarkıya eşlik etmeye zorladığı görüntüler geçen ay sosyal medyada bir akım başlatmıştı. Benzer başka görüntüler de ortaya çıkarken bu akıma bazı Knesset üyeleri de dahil olmuştu.

İSRAİLLİ ÇOCUKLAR, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE "GAZZE'Yİ YOK EDİN" ÇAĞRISI YAPAN ŞARKIDA KULLANILMIŞTI
Öte yandan İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletilmişti. Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı ilk yayımlandığı platformdan kaldırılsa da sosyal medya üzerinden yayılmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrailli fenomenler, Gazze’de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 00:29
İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 05.12.2023 | 16:43
Katar Emiri: İsrail soykırım yapıyor | Video 08:05
Katar Emiri: "İsrail soykırım yapıyor" | Video 05.12.2023 | 14:25
Hindistan’daki selde can kaybı 9’a yükseldi | Video 06:49
Hindistan'daki selde can kaybı 9'a yükseldi | Video 05.12.2023 | 13:56
ABD’de evde şiddetli patlama | Video 01:04
ABD’de evde şiddetli patlama | Video 05.12.2023 | 12:12
Tayland’da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video 01:09
Tayland'da iki katlı otobüs ağaca çarptı: 14 ölü, 35 yaralı | Video 05.12.2023 | 12:13
Filistin Kızılayı, saldırı sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı | Video 01:46
Filistin Kızılayı, saldırı sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı | Video 05.12.2023 | 11:48
İsrail, Gazze’deki Adalet Sarayı’nı Sevinç çığlıklarıyla patlattı | Video 01:31
İsrail, Gazze'deki Adalet Sarayı'nı "Sevinç çığlıklarıyla" patlattı | Video 05.12.2023 | 10:44
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu | Video 00:12
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu | Video 04.12.2023 | 16:03
İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video 01:01
İsrail, Han Yunus’u vurdu | Video 04.12.2023 | 15:08
İsrail: 7 Ekim’den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi | Video 00:37
İsrail: "7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi" | Video 04.12.2023 | 13:08
Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video 01:22
Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video 04.12.2023 | 11:51
ABD’li Senatör: Hamas istediği için Filistinliler ölüyor | Video 01:15
ABD'li Senatör: "Hamas istediği için Filistinliler ölüyor" | Video 04.12.2023 | 10:36
İsrailli hahamdan hadsiz sözler Türkler canımızı sıkıyor | Video 00:42
İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video 04.12.2023 | 10:22
Polonya’da termometreler eksi 25’i gördü | Video 03:19
Polonya’da termometreler eksi 25’i gördü | Video 04.12.2023 | 09:13
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video 00:30
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video 04.12.2023 | 09:13
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03:40
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03.12.2023 | 12:32
Filipinler’de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 02:20
Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 03.12.2023 | 12:31
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 00:37
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 03.12.2023 | 10:44
İsrail: Gazze’de 400’den fazla hedef vuruldu | Video 01:10
İsrail: "Gazze'de 400'den fazla hedef vuruldu" | Video 03.12.2023 | 10:18
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 01:41
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 03.12.2023 | 08:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA