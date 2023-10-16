İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı! | Video

İsrail 10 gündür Gazze’ye havadan-karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayandı. Bölgede çoğu kadın ve çocuk hayatını kaybetti. İsrail sivillerin tahliye noktalarına da acımadan ölüm yağdırıyor. İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı. .