İşte Tokyo'da yanan uçaktaki yolcuların tahliye anı | Video

Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte iki uçağın çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Haneda Havaalanı'ndaki pistte bir Görgü tanıklarına göre iki uçak çarpıştı. Patlama sonra alevler içinde kalan uçakta 400'e yakın yolcunun olabileceği bildirildi. Yaşanan patlama sonrası uçağın gövdesinin ikiye ayrıldığı öğrenildi. Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi