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Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy'e Putin dedi | Video

Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy'e Putin dedi | Video

12.07.2024 | 08:35

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i kürsüye davet ederken yanlışlıkla Putin'in ismini söyledi.

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Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da yapılan NATO Zirvesi sırasında yeni bir gafa imza attı. Yanında bekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "Baylar bayanlar, Başkan Putin" sözleriyle takdim eden Biden, kısa sürede hatasını fark ederek "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" ifadelerini kullandı. Son gafının yaşı nedeniyle Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı zor durumda bırakabileceği yorumları yapıldı.

BİDEN'IN PERFORMANSI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere siyasi münazara gerçekleştirmişti. 90 dakika süren münazara boyunca Biden'ın zaman zaman dikkatini toplayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlar arasında kaygıya yol açmıştı. İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden'ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

SEÇİMDEN ÇEKİLME ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI
Demokrat Partili bazı kesimler ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a başkanlık seçimlerinden çekilme çağrısı yapılırken, Biden ise Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini ifade etmişti.

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