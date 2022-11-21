Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video

Dün akşam Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda ünlü oyuncu ve Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar FIFA Temsilcisi Ghanim Al Muftah Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu. İkilinin arasında diyalog sosyal medyada da viral oldu.