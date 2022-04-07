Video Dünya Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü
Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

Kiev'e bağlı Andriivka köyünde evler harabeye döndü

07.04.2022 | 14:05

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Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyündeki evler saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya-Ukrayna savaşı 43. günde sürüyor. Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünde Rus ordusunun bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Köydeki evlerin hepsinin savaşın izlerini taşıdığı kameraya yansırken, neredeyse tamamının harabeye döndüğü göze çarptı.

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