Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video
Kırgızistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kız çocuğunun öldüğü, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayırbek Orunbekov yaptığı açıklamada, 342 ev, 16 araç ve 25 hektar tarım arazisinde hasar meydana geldiğini ifade etti.
Kırgızistan'ın Oş şehrinde dün sağanak yağış nedeniyle nehrin taşması sonucu pazar yeri, parklar ve evler sular altında kalmış, insanlar binaların çatılarına çıkarak yardım beklemişti.
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