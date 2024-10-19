Kocasına kızan kadın viral oldu! Çocuklarını 23. katta klima üstüne oturtan anne kamerada
Kocasına kızan kadın, çocuklarını 23. kattaki evlerinin penceresinin önündeki klima ünitesinin üzerine oturttu!
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