Video Dünya Kraliçe Elizabeth St. Paul Katedrali'ndeki törene katılmadı | Video
Kraliçe Elizabeth St. Paul Katedrali'ndeki törene katılmadı | Video

Kraliçe Elizabeth St. Paul Katedrali'ndeki törene katılmadı | Video

03.06.2022 | 15:37

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İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri, Kraliçe II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar için bugün St. Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü Törenine katıldı. Rahatsızlandığı için törene katılamayan Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Charles tarafından temsil edildi.

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İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamaları bugün başkent Londra'daki St. Paul Katedrali'nde Şükran Günü ayini ile devam etti. Etkinliğe Kraliçenin de katılması beklenirken Buckingham Sarayı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Kraliçenin rahatsızlandığı için katedraldeki törene katılmamayı tercih ettiğini aktardı. Birleşik Krallık'ta en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe, Şükran Günü ayininde oğlu Galler Prensi Charles tarafından temsil edildi.

Tören nedeniyle Kraliyet Donanması, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri mensupları katedralin dışında beklerken, yerel saatle 10.55 sıralarında ülkenin en büyük kilise çanı St. Paul Katedrali'nde çalınmaya başladı. Kraliyet ailesi üyeleri saat 11.00 sıralarında ise St. Paul Katedrali'ne gelmeye başladı. Tören, katedrale en son Prens Charles'ın gelişiyle 11.30'da başladı. Törene Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri katıldı. Ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss, İçişleri Bakanı Priti Patel ve İşçi Partisi Lideri Keir Starmer gibi hükümet bakanları da törende hazır bulundu.

KRALİÇE, TÖRENİN İLK GÜNÜNDE RAHATSIZLANDI
Dün, Buckingham Sarayı'ndaki askeri geçit törenini izledikten sonra rahatsızlandığı belirtilen Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra Covid-19'a yakalanan oğlu Prens Andrew da St. Paul Katedrali'ndeki törene katılamadı.

Kraliçe Elizabeht, törenin ilk gününde ilk olarak Buckingham Sarayı'ndaki balkonda askeri geçit törenini ve Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuşunu seyrederken görülmüştü. Ardından Kraliçe dün akşam saatlerinde Windsor Kalesinde jubile fener aydınlatması etkinliğine katılmıştı.

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